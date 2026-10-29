Лантратова сообщила, что для жителей Алешек собрали десятки тонн гумпомощи

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Несколько десятков тонн гуманитарной помощи направляются в Алешки, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в четверг.

"Гуманитарный груз для жителей Алешек собран силами аппарата уполномоченного по правам человека при поддержке банка ПСБ. Часть помощи передал Российский Красный Крест. (...) Всего в Алешки мы везем несколько десятков тонн гуманитарной помощи", - написала Лантратова в своем канале в мессенджере Maх.

По ее словам, при подготовке ориентировались на конкретные просьбы жителей. "В первую очередь людям нужны продукты: мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы, растительное масло. Также необходимы средства гигиены и топливо для генераторов. Отдельная заявка поступила от центральной районной больницы - на лекарства, в том числе антибиотики и инсулин", - уточнила Лантратова.