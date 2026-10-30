Кремль отметил высокий уровень координации между омбудсменами России и Украины

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Кремле констатируют высокий уровень координации между омбудсменами России и Украины при проведении гуманитарной операции в Алешках, операция продолжается, гибель двух человек при разминировании подходов к городу вызывает глубокое сожаление.

"Мы констатируем достаточно высокий уровень координации между правозащитниками России и Украины. Операция идет, колонна движется", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова "активно работает со своим визави с Украины" Дмитрием Лубинцом. "Главное, что людям поступит гуманитарная помощь, подчеркивается, что именно та помощь, которая необходима. А все желающие смогут покинуть город", - сказал Песков.

Он добавил: "Мы с сожалением узнали, что два человека погибли при разминировании в ходе этой гуманитарной операции, это вызывает сожаление".