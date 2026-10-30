Ушаков заявил о договоренности только о трехсторонних контактах РФ-США-Украина

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В настоящее время есть договоренность только о трехсторонних контактах РФ-США-Украина, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Так он прокомментировал информацию Financial Times о том, что в Вашингтоне рассматривают Великобританию, Францию и Германию в качестве переговорщиков от Европы по украинскому урегулированию.

"Нет, мы условились о том, чтобы возобновить трехсторонние переговоры", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, есть ли какая-то конкретика или контакты по этой теме.