Шохин анонсировал проведение съезда РСПП в марте 2027 года

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), как ожидается, состоится в марте 2027 года, сообщил глава объединения, бизнес-омбудсмен Александр Шохин.

"В марте очередной съезд РСПП", - сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной премии "Лидеры ответственного бизнеса".

В этом году съезд РСПП, в котором традиционно принимает участие президент РФ, состоялся 26 марта в Национальном центре "Россия". В 2025 году съезд РСПП прошёл 18 марта в Московском международном доме музыки.