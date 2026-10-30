В Шебекине в результате ударов БПЛА погиб мужчина и ранена женщина

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Шебекине в результате последних атак БПЛА есть погибший и пострадавшая, сообщил оперштаб Белгородской области.

"Оперативные службы сообщили о гибели мужчины в результате удара FPV-дрона в городе Шебекино. Точная дата происшествия не установлена", - говорится в сообщении.

Также в Шебекине в результате удара дрона во дворе многоквартирного дома ранения лица и кисти получила женщина. Из Шебекинской ЦРБ ее перевезут в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены остекление дома и автомобиль.

Удары еще нескольких FPV-дронов нанесли повреждения еще двум многоэтажкам и частному дому.

В селе Новая Таволжанка FPV-дрон взорвался возле частного дома и разбил окна.