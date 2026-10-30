Новак заявил, что атаки на НПЗ могут незначительно повлиять на план по экспорту в ноябре 2,1 млн т дизтоплива

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Атаки на российские НПЗ могут привести к снижению плановых объемов экспорта российского дизтоплива на мировые рынки в ноябре, но незначительно, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что в ноябре Россия планирует экспортировать на мировые рынки 2,1 млн тонн дизтоплива. Однако атаки на НПЗ могут незначительно повлиять на планы.

"Что касается дизеля, это, безусловно, может привести к уменьшению объемов поставок. Это незначительно, но все равно меньше, чем было запланировано", - сказал вице-премьер.

"Это повлияет, безусловно, на мировые рынки. То есть то, что делают украинские БПЛА относительно наших нефтеперерабатывающих заводов, это в ущерб мировым рынкам, однозначно", - добавил Новак.

"В октябре месяце у нас был разрешен выпуск дизеля 510 тыс. тонн. Сейчас мы готовим на ноябрь месяц более высокие цифры. Это примерно 2,1 млн т. Это на мировые рынки, в том числе из этого объема могут быть поставлены и в Северную, и Южную Америку, если только партнеры захотят", - также сказал Новак.

По его словам, планы на декабрь будут сформированы в конце ноября.