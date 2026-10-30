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Орешкин видит в ударах по НПЗ в РФ больше рисков для экспорта, чем для внутреннего рынка

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Удары по российским нефтеперерабатывающим мощностям больше чреваты рисками для экспорта, чем для внутреннего рынка РФ, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

"Это угроза в первую очередь для внешнего рынка, для внешних поставок, чем для внутреннего. В первую очередь будут страдать поставки на внешний рынок", - сказал он в интервью ИС "Вести".

Как сообщил ранее вице-премьер Александр Новак, Украина после некоторого перерыва возобновила атаки на российские НПЗ. В пятницу произошла атака на четыре завода - три нефтеперерабатывающих и один газохимический комплекс. Один из заводов получил небольшие повреждения.

Максим Орешкин РФ Украина
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