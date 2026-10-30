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Глава "Росатома" обвинил ВСУ в целенаправленной охоте за сотрудниками ЗАЭС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ВСУ ведут целевую охоту за работниками Запорожской АЭС, это преступление международного масштаба, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Накануне в результате очередной атаки БПЛА погиб сотрудник ЗАЭС, еще один ранен.

"Речь идет о целенаправленной охоте за работниками атомной электростанции. На мой взгляд, это просто преступление международного масштаба", - сказал Лихачев журналистам в пятницу.

"Станция, тем не менее, работает. Вчера было более 1200 человек на объекте. Все, как говорится, под контролем", - отметил генеральный директор "Росатома".

Росатом Алексей Лихачев ЗАЭС ВСУ
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