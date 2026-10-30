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Песков не знает о планах проведения не очного разговора Путина, Трампа и Зеленского

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Кремле ничего не известно о возможном проведении трехстороннего разговора между президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским и о том, что такой разговор может быть не в очном формате.

"Ничего не знаю", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать возможность проведения трехстороннего разговора между Путиным, Трампом и Зеленским и о том, что такой разговор может быть не в очном формате.

Дмитрий Песков Владимир Путин Владимир Зеленский Дональд Трамп Украина США
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