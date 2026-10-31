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Лавров подчеркнул необходимость отказа Японии от недружественной политики

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Японии Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги в ходе встречи в Атланте обсудили двусторонние отношения, сообщили в пятницу на Смоленской площади.

"На полях" СМИД "Группы двадцати" по просьбе японской стороны состоялась краткая беседа министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с министром иностранных дел Японии Мотэги, в ходе которой затрагивались двусторонние отношения", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства в пятницу по итогам встречи.

"С российской стороны было подчёркнуто, что для возобновления полноценного межгосударственного диалога необходим отказ Токио от недружественного курса", - сообщили в МИД России.

РФ Сергей Лавров МИД РФ Тосимицу Мотэги Япония
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