Два частных дома повреждены при падении БПЛА во Владимирской области

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о повреждении двух частных домов при падении БПЛА в Киржачском округе.

"В одной из деревень в Киржачском округе в результате попадания БПЛА повреждено два двухэтажных частных жилых дома и автомобиль. Пострадавших нет", - написал глава региона в своем канале в Мах в субботу.

По его информации, жители домов эвакуированы. На месте работают оперативные службы.