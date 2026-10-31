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Два человека погибли, еще пять пострадали из-за атаки ВСУ на Брянскую область

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Мужчина и женщина погибли, еще пять человек получили ранения вследствие украинской атаки на Брянскую область, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

"Враг ударил дроном-камикадзе по частному дому в поселке Климово. (...) Погибли 30-летняя женщина и 41-летний мужчина. Ранены пять мирных жителей - четыре женщины и мужчина", - написал он в своем канале в Мах в субботу.

По его данным, всем оказана необходимая медицинская помощь, пострадавшие госпитализированы.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО МО РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 29 вражеских БПЛА самолетного типа", - добавил глава региона.

Брянская область Егор Ковальчук
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