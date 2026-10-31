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Лавров в Атланте подтвердил настрой РФ оставаться ведущим поставщиком для нуждающихся стран

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе министерской встречи G20 в Атланте подтвердил нацеленность России оставаться ведущим поставщиком энергоресурсов, продовольствия и удобрений для нуждающихся стран, сообщили на Смоленской площади в субботу.

"Подтвердили нацеленность России оставаться надёжным торговым партнером, ведущим поставщиком энергоресурсов, продовольствия и удобрений для широкого круга нуждающихся стран", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства по итогам СМИД "двадцатки".

"Отметили весомый транспортно-логистический потенциал нашей страны, включая расширение возможностей Северного морского пути. Подчеркнули объединительный характер инициативы президента РФ Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнерства, а также усилий по выстраиванию общей архитектуры безопасности в Евразии", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в ходе состоявшихся мероприятий Лавров "изложил российские подходы к факторам глобальной напряжённости, прежде всего в ключевых для мировой экономики сферах энергетической и продовольственной безопасности, стабильного функционирования цепочек поставок и линий судоходства на открытой и недискриминационной основе".

"С нашей стороны акцентирована важность укрепления многополярного миропорядка, реформирования системы экономического управления, противодействия недобросовестной конкуренции и неоколониальным практикам. Дали комплексные оценки деструктивным действиям по подрыву международной торговли, включая перехваты торгового флота, санкции, арест активов и другие нечистоплотные методы", - сообщили в МИД России.

Сергей Лавров МИД РФ
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