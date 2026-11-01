Нижегородское промпредприятие получило значительные повреждения при массированной атаке БПЛА

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Массированная атака БПЛА отражается в воскресенье в Нижегородской области, одно из промышленных предприятий получило значительные повреждения, сообщил губернатор Глеб Никитин.

"Ночью и утром в Нижегородской области происходит массированная атака БПЛА: уничтожено более сотни дронов. По предварительным данным, пострадавших нет. Значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе", - написал Никитин в своем канале в Мах.

По его данным, в настоящий момент оценивается ущерб гражданской инфраструктуре и имуществу. Задействованы силы и средства для ликвидации последствий атаки, на местах происшествий работают оперативные службы.

Глава региона предупредил, что на период проведения восстановительных работ возможно временное отключение электричества, снижение параметров горячего водоснабжения и отопления на отдельных участках коммунальных сетей, снабжающих жилые дома. Гражданам, чье имущество пострадало, будет оказана помощь.

"Защита неба над регионом продолжается", - добавил губернатор, попросив жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Также губернатор сообщил, что всего за ночь было сбито более 100 дронов над областью.