Аэропорты Нижнего Новгорода и Калуги возобновили прием и выпуск рейсов
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорты Нижнего Новгорода (Чкалов) и Калуги (Грабцево) вернулись к штатной работе после введенных ранее ограничений, сообщает Росавиация в своем канале в Мах в воскресенье.
В ведомстве отметили, что ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в воскресенье в Росавиации сообщили, что ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Чебоксар, Самары и Ульяновска.