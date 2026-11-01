Аэропорты Нижнего Новгорода и Калуги возобновили прием и выпуск рейсов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорты Нижнего Новгорода (Чкалов) и Калуги (Грабцево) вернулись к штатной работе после введенных ранее ограничений, сообщает Росавиация в своем канале в Мах в воскресенье.

В ведомстве отметили, что ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в воскресенье в Росавиации сообщили, что ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Чебоксар, Самары и Ульяновска.