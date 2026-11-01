Армия РФ за сутки улучшила позиции в зоне СВО на ряде направлений

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки продвинулись вперед, улучшили положение и заняли более выгодные позиции, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника", - заявили в ведомстве.

По его данным, войска группировок "Запад" и "Днепр" за сутки улучшили положение по переднему краю, "Север" и "Центр" - заняли более выгодные рубежи.

Подразделениями группировки "Восток" в ходе боев нанесено поражение живой силе и технике формирований ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Кунинова, Сидоренко, Великомихайловка, Гавриловка Днепропетровской области, Новорозовка и Желтая Круча Запорожской области.

ВСУ потеряли тут до 205 военных, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей, говорится в сводке.

Войска группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Вишневка, Грушеваха, Смородьковка, Глущенково Харьковской области и Волчий Яр (ДНР). Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, два бронеавтомобиля HMMWV, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция РЭБ, сообщает Минобороны.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юльевка, Кирово, Кушугум и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 20 военных и восемь автомобилей, сказано в сообщении.

Войска группировки "Север" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Водяное, Колодезное, Плоское, Шиповатое, Мартовое и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Иволжанское, Великая Рыбица, Беланы, Коренек Сумской области и города Сумы.

Тут противник потерял до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы, говорится в сводке.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Василевская Пустошь и Николаевка Донецкой Народной Республики", - сообщает министерство обороны РФ.

В зоне ответственности "Южной" группировки ВСУ потеряли за сутки свыше 210 военных, 33 автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab и станцию РЭБ, говорится в сводке.