Минобороны РФ заявило об ударах по объектам энергетики и транспорта Украины

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие нанесли удары по связанным с ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам БПЛА и боеприпасов, сообщили в министерстве обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве заявили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 139 районах.