В МИД РФ сожалеют в связи с упразднением основы присутствия представителей ООН в Западной Сахаре

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Россия сожалеет в связи с тем, что миссия ООН в Западной Сахаре прекратит свое существование, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что мандат миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре истек 31 октября.

"Несмотря на то, что консенсус по окончательному решению западносахарского вопроса пока не вызрел, США, стремясь искусственно ускорить урегулирование, накануне указанной даты стали настаивать на резком сокращении полномочий миссии, включая отказ от организации референдума, хотя непосредственно заинтересованные стороны, в том числе Марокко и Алжир, были согласны относительно важности предоставления населению данной территории возможности самому определить свою судьбу", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Россия, по ее словам, не могла поддержать намерение лишить западносахарцев права голоса, но "американцы выступили против продления прежнего мандата, что ставит миссию на грань ликвидации".

"Выражаем сожаление упразднением основы присутствия представителей ООН в Западной Сахаре. Тем не менее рассчитываем на продолжение политического урегулирования, которое позволит найти среди разных вариантов ее территориального устройства путь, наиболее оптимальный для местных жителей", - заключила официальный представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что Россия остается в плотном контакте по этой тематике с нашими алжирскими, марокканскими и другими партнерами.