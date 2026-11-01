Военные РФ юго-восточнее Одессы поразили сухогруз с грузами для ВСУ

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России ударом БПЛА поразили в Черном море вблизи Одессы сухогруз с грузами для украинской армии, сообщает министерство обороны РФ.

"В результате удара на переходе морем в 16 км юго-восточнее Одессы поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее грузы для ВСУ", - сказано в сообщении ведомства, распространенном в воскресенье.

По данным Минобороны, "сегодня днем Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения".

Ранее в воскресенье министерство сообщило о поражении сухогруза юго-западнее Одессы.