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Российские войска за сутки улучшили положение в зоне СВО

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU Российские войска в течение суток улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, в течение минувших суток "Южная" группировка войск улучшила тактическое положение, "Центр" - заняла более выгодные рубежи и позиции, а "Запад" и "Днепр" - улучшили положение по переднему краю.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника", - сообщает Минобороны.

По данным министерства, группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике подразделений трех механизированных, мотопехотной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в Харьковской области.

"В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной и двух аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Михайловское, Вакаловщина, Битица Сумской области и города Сумы", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны заявили, что за сутки армия Украины потеряла здесь более 150 военных, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

По данным ведомства, группировка войск "Запад" за сутки нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малеевка, Моначиновка, Нечволодовка Харьковской области и Маяки в ДНР.

"Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - сообщили в министерстве.

В Минобороны РФ заявили, что "Южная" группировка нанесла поражение формированиям пяти бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Семеновка, Николаевка и Стародубовка в ДНР, потери армии Украины за сутки составили: до 200 военных, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

В сообщении ведомства сказано, что группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области, за сутки Украина потеряла: до 345 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки "Восток" за сутки нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, потери ВСУ составили: до 205 военных, два автомобиля и артиллерийское орудие, заявило Минобороны.

По данным ведомства, группировка "Днепр" за сутки нанесла поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области, армия Украины здесь потеряла до 35 военнослужащих, 22 автомобиля и орудие полевой артиллерии.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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