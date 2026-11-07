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Минобороны заявило об ударах по складам боеприпасов, местам производства дронов ВСУ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ в течение суток нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ, местам хранения и производства украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция, нанесено поражение складам боеприпасов, местам хранения, производства наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве сообщили, что за сутки поражены пункты временной дислокации ВСУ в 139 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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