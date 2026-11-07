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Захарова заявила, что учения европейцев подтвердили правильность их отсутствия на встрече в Абу-Даби

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Проведение военных учений странами "коалиции желающих" накануне старта трехсторонних переговоров РФ-США-Украина в Абу-Даби подтверждает, что европейцам нечего делать за столом переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Символично также и то, что данные учения стартуют накануне возобновления в Абу-Даби консультаций по урегулированию конфликта в формате Россия-США-Украина. Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Захарова заявила, что западные страны "по-прежнему не желают учитывать законные озабоченности России в сфере безопасности и продолжают раскручивать спираль эскалации".

"Лондон и Париж рассчитывают через размещение на Украине "многонациональных сил" сохранить плацдарм для противостояния с Российской Федерацией и нанесения нашей стране военного поражения", - отметила она.

Первые полномасштабные военные учения "коалиции желающих" пройдут в Польше с 9 по 22 ноября. Согласно Минобороны Великобритании, в учениях примут участие 11 стран: Франция, Великобритания, Эстония, Литва, Германия, Нидерланды, Испания, Швеция, Бельгия и Польша. Ожидается, что в учениях примут участие 2,8 тыс. военнослужащих.

МИД РФ Мария Захарова Абу-Даби Польша
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