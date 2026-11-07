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В МИД РФ не согласились с прозвучавшими в СБ Армении обвинениями Москвы в бездействии в карабахском конфликте

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Заявления секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна, обвинившего Россию в бездействии во время острой фазы карабахского конфликта осенью 2020 года, искажают реальное положение дел, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Секретарь Совбеза Армении Симонян перед приездом в Москву решился заявить, что российская сторона якобы ничего не делала во время острой фазы нагорно-карабахского конфликта осенью 2020 года. Говорить о каких-то не сделанных Россией "действенных шагах" и при этом принижать усилия и жертвы российских миротворцев - значит искажать истину", - сказала Захарова в субботу журналистам, комментируя слова Симоняна.

"Не знаем, к чьим ногам он тогда падал, а может, и продолжает это делать по-прежнему. Но именно Россия, и никто другой, остановила кровопролитие в регионе", - добавила она.

Захарова напомнила, что в заявлении, подписанном в ночь на 10 ноября 2020 года лидерами России Владимиром Путиным, Азербайджана Ильхамом Алиевым и Армении Николом Пашиняном, было объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта.

"Это не "абстрактные шаги", а конкретные действенные меры, чему предшествовали многочисленные контакты на высшем уровне. В результате в регионе был развернут российский миротворческий контингент. Наши миротворцы, в том числе ценой собственной жизни, обеспечивали безопасность для гражданского населения, оказывали гуманитарную помощь, занимались разминированием", - заявила официальный представитель МИД.

По ее словам, именно на основе серии последовавших трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2021-2022 гг. была создана "дорожная карта" армяно-азербайджанской нормализации, включающая разработку мирного договора между Ереваном и Баку, разблокирование транспортных коммуникаций, запуск процесса делимитации границы и решения гуманитарных вопросов.

"Подчеркну, все эти договоренности остаются в силе, ни одна из сторон не заявила о выходе из них. И в нынешний момент мирный процесс между Баку и Ереваном, которые сейчас предпочитают работать напрямую, идет вперед, в том числе на основе предложений российских посредников", - заявила Захарова.

Кроме того, напомнила она, в октябре 2022 года на саммите под эгидой ЕС в Праге Пашинян признал Нагорный Карабах частью территории Азербайджанской республики.

Мария Захарова Нагорный Карабах Азербайджан Армения МИД
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