Производственное здание горит в Пензенской области на 1,5 тыс. кв. м

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные тушат крупное возгорание в производственном здании в селе Бикмосеевка Пензенской области, сообщили в пресс-службе МЧС России в субботу.

"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в производственном здании на площади около 1500 кв.м. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте работают более 20 человек и 13 единиц техники, уточнили в пресс-службе.