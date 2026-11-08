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Около 30 беспилотников уничтожили за сутки в Брянской области

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об отражении атаки беспилотников на регион.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 28 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Ковальчук в своем канале в Максе в воскресенье.

Брянская область БПЛА
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