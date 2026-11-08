Минобороны РФ сообщило об ударе по электроподстанции в Житомирской области

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи российскими военными поражен объект энергетики в Житомирской области.

"В течение ночи в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражена электроподстанция 330 кВ в районе населенного пункта Белошицы Житомирской области, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины", - заявили в военном ведомстве в воскресенье.

Там заявили, что ВС РФ "продолжают нанесение ударов по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ".