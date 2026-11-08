ВСУ около 140 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 138 атаках с украинской стороны по территории региона за прошедшие сутки.

Удары пришлись по 12 округам.

По данным губернатора, противник произвел восемь артиллерийских обстрелов, кроме того,четыре раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.

Силами расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений были сбиты и подавлены 106 беспилотников.

Как сообщалось, в результате атак ВСУ один человек погиб, еще трое пострадали. Один из них продолжает лечение в больнице, уточнил Шуваев.