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Границы ТОР "Хабаровск" расширили под строительство горно-металлургического кластера

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Правительство России расширило границы территорий опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" для реализации нового инвестиционного проекта.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила в воскресенье пресс-служба кабинета министров.

В границы ТОР будет включен земельный участок на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края. Это создаст условия для реализации инвестиционного проекта по строительству горнометаллургического промышленного кластера на базе Мильканского железорудного рудопроявления.

Общий объем инвестиций превысит 667 млрд рублей. При этом будет создано около 3,2 тыс. рабочих мест.

Правительство РФ Михаил Мишустин Хабаровский край ТОР "Хабаровск"
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