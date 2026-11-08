Песков сообщил о согласовании РФ, США и КНР повестки возможного трехстороннего саммита в Шэньчжэне

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Москва, Вашингтон и Пекин согласовывают повестку дня возможного трехстороннего саммита в Шэньчжэне, и, если сторонам удастся прийти к консенсусу, встреча состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, стороны набрасывают предложения по возможным пунктам повестки дня. Какие-то пункты предпочтительны для какой-то стороны и совсем считаются нецелесообразными для другой. Поэтому здесь нужно найти определенный консенсус", - сказал он журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, "если удастся этого консенсуса достичь, если все-таки встреча состоится, то тогда будет очень важное обсуждение, которое привлечет внимание всего мира без преувеличения".

В китайском городе Шэньчжэне 18-19 ноября пройдет саммит АТЭС.