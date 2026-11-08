Более 66 тыс. жителей Владивостока остались без холодной воды

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Часть Владивостока осталась без холодного водоснабжения из-за остановки станции "Некрасовская", сообщает краевой главк МЧС в воскресенье.

"В настоящее время во Владивостоке без холодного водоснабжения остаются 63 частных и 286 многоквартирных домов, с населением более 66 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Также из-за остановки насосно-фильтровальной станции Артемовского гидроузла снизилось давление подачи воды в Артемовском городском округе.

По данным краевого министерства энергетики, в воскресенье вечером на подстанции "Штыково" произошло аварийное отключение оборудования, часть потребителей Шкотовского и Надеждинского районов, Артемовского городского округа остались без света, под отключение попали также объекты водоснабжения. Сейчас электроснабжение восстановлено. По данным муниципального центра управления города Владивостока, идет поэтапный набор нагрузки, полностью водоснабжение восстановят к шести утра.