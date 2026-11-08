Военные РФ поразили два судна с украинскими военными грузами и имуществом двойного назначения

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в воскресенье были поражены сухогруз и контейнеровоз с имуществом для обеспечения украинской армии.

Как заявили в Минобороны РФ, в порту Черноморск Одесской области поражено судно типа "контейнеровоз", доставившее на Украину имущество и грузы двойного назначения.

Отмечается, что в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражен сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ.