Возгорание трансформатора возникло из-за атаки БПЛА на Ростовскую область

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Отключение электроэнергии произошло в трех селах Ростовской области из-за возгорания трансформатора на территории электроподстанции после падения обломков БПЛА, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Сегодня днем в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА в Миллеровском районе произошло повреждение и возгорание трансформатора на территории электроподстанции Сулин. В результате произошло отключение электроэнергии в сельских поселениях - Сулинское, Волошинское, Титовское", - написал он в своем канале в Max.

Слюсарь отметил, что пострадавших нет, экстренные службы работают на месте происшествия. По словам губернатора, энергетики приступят к восстановительным работам после окончания мероприятий по обеспечению безопасности.

"Сегодня днем в ходе отражения воздушной атаки на Ростовской область БПЛА были уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах. Информация будет уточняться", - добавил он.

Ранее губернатор сообщал, что утром в воскресенье в результате атаки БПЛА было повреждено дорожное полотно моста через реку Миус на трассе Р-280 в Неклиновском районе региона, а также два гусеничных крана. Пострадавших нет. Участок трассы возле поврежденного после атаки БПЛА моста перекрыт.