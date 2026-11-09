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Российские военные нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в Запорожской области

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Группировка "Восток" уничтожила опорные пункты армии Украины в Запорожской области, чем обеспечила условия для дальнейшего продвижения, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"В результате ударов уничтожены опорные пункты, огневые позиции и контратакующие группы ВСУ, что позволило ослабить оборону противника и обеспечить дальнейшее продвижение штурмовых подразделений группировки "Восток"", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, в ходе наступательных действий штурмовых подразделений группировки "Восток" операторы разведывательных БПЛА выявили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, оборудованных блиндажами, огневыми позициями и укрытиями для живой силы.

Также по информации ведомства, "разведчики обнаружили выдвижение резервов ВСУ для проведения контратак. Операторы FPV-дронов нанесли удары по группам пехоты противника, сорвав попытки вернуть утраченные позиции".

Кроме того, по данным министерства, расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" подразделений группировки войск "Восток" уничтожили укреплённые позиции ВСУ в Запорожской области.

"Артиллеристы нанесли серию ударов по позициям противника, разрушив укреплённые блиндажи, перекрытые укрытия и оборудованные огневые точки. В результате огневого поражения уничтожены оборонительные укрепления, укрытия с живой силой и запасы боеприпасов противника", - говорится в сообщении.

"Уничтожение опорных пунктов позволило ослабить оборону ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки "Восток", - заявило Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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