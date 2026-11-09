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В РФ разработают программу по привлечению школьников к установкам "мегасайенс"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Минпросвещения РФ планируют реализовать программу по использованию установок класса "мегасайенс" в образовательном процессе, сообщил в понедельник глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на симпозиуме "Большая наука в школе" в Новосибирске.

"Нам пришла идея запустить отдельную большую школьную программу с условным названием "Большая наука - в школы", где учителя школ, школьники, заинтересованные, могли бы посещать российские установки "мегасайенс", - сказал Фальков.

По его словам, ярким примером такой установки является построенный под Новосибирском синхротрон поколения 4+ "Сибирский кольцевой источник фотонов".

По его мнению, посещение таких установок даст школьникам более широкое понимание, зачем изучать физику, математику, биологию, химию и т. д.

"Здесь возникают и технологические применения", - сказал он.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что с запуском программы "Большая наука - в школы" у российских школьников появится возможность участвовать в научных исследованиях.

"Абсолютно точно такая программа нужна для будущих учителей", - сказал Кравцов.

Минпросвещения РФ Минобрнауки РФ Валерий Фальков Сергей Кравцов
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