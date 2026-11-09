Украинские БПЛА нейтрализованы в трех районах Ростовской области

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Ростовской беспилотники ВСУ были нейтрализованы в Миллеровском, Тарасовском и Неклиновском районах, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере Max.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском, Тарасовском и Неклиновском районах", - говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что ввиду проведения восстановительных работ на участке трассы Р-280 в районе р. Миус временно закрыто движение автомобилей.