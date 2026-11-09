Совет ICAO предложил доработать заявку РФ на аккредитацию в системе CORSIA

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Технический консультативный совет ICAO (Международная организация гражданской авиации) рассмотрел заявку РФ на аккредитацию в системе CORSIA и предложил повторно ее подать в 2027 году, после доработки, сообщили "Интерфаксу" в Минэкономразвития РФ.

В материалах, опубликованных на сайте ICAO, отмечается, что процедуры, стандарты и механизмы управления российской системы реализации климатических проектов и выпуска углеродных единиц, действовавшие и оцененные в 2026 году, "частично соответствуют Критериям допустимости единиц выбросов (EUC) для сокращений, произошедших с 1 января 2021 года". Рекомендуется возобновить процесс оценки, как только российская сторона "будет уверена, что ее процедуры находятся в стабильном состоянии и соответствуют всем требованиям EUC".

В Минэкономразвития пояснили, что при рассмотрении заявок технический консультативный совет (Technical Advisory Body, TAB) оценивает архитектуру системы: правила реализации климатических проектов, независимой валидации и верификации, выпуска углеродных единиц, а также надежность системы при реагировании на риски реализации климатических проектов (двойной учет, утечки и высвобождения парниковых газов) и устойчивость ее функционирования в долгосрочной перспективе.

"Взаимодействие с экспертами TAB в течение года (...) позволило получить конструктивную обратную связь и более четкое понимание о том, на какие элементы системы TAB обращает наибольшее внимание, какая дополнительная информация их интересует и может быть включена в заявку в следующий раз. В следующем году планируем усовершенствовать соответствующим образом российскую систему и заявку. Кроме того, в 2027 году планируем включить в охват оценки TAB сегмент, связанный с климатическими проектами с риском высвобождения парниковых газов, который начал действовать с 1 сентября 2026 года", - отметили в Минэкономразвития.

В министерстве подчеркнули, что перенос сроков предполагаемой аккредитации российской добровольной системы сокращения выбросов в CORSIA не повлечет негативных последствий для российских авиакомпаний: "Первые компенсационные обязательства авиаперевозчиков должны быть исполнены в 2030 году за период 2027-2029 годов, а подтверждение погашения необходимых единиц – завершено в установленные ИКАО сроки в 2031 году. В связи с этим даже в случае переноса рассмотрения российской заявки на следующий год негативных последствий для российских авиакомпаний на текущий момент не ожидается".

Программа CORSIA разработана ICAO и направлена на сокращение выбросов углекислого газа в мировой авиаотрасли. Основные инструменты для выполнения требований CORSIA – использование топлива, отвечающего критериям устойчивости (SAF/LCAF), а также покупка углеродных единиц (УЕ) для компенсации выбросов сверх базового уровня. С 2027 года начнется обязательный этап внедрения системы, который распространится на большую часть стран-членов ICAO, в том числе РФ. Это потребует от российских авиакомпаний осуществлять мониторинг потребления топлива при выполнении зарубежных полетов, ежегодно формировать и верифицировать углеродную отчетность, а с 2031 года – компенсировать выбросы углекислого газа, превышающие базовый уровень, рассчитанный ICAO.

Минэкономразвития направило в ИКАО заявку на признание соответствия российской системы реализации климатических проектов и выпуска углеродных единиц требованиям CORSIA в марте 2026 года. Всего в 2026 году на рассмотрение TAB поступило 26 заявок. Совет одобрил 4 из них – две программы Всемирного банка, государственную программу Таиланда и британской частной организации Isometric.