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ФСБ сообщила о лишении гражданства РФ семи человек за создание угрозы нацбезопасности

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о лишении российского гражданства семи уроженцев Центрально-Азиатского региона и Закавказья за различные преступления и создание угрозы национальной безопасности РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" прекращено гражданство Российской Федерации семи выходцам из Центрально-Азиатского региона и Закавказья, создавшим угрозу национальной безопасности России", - объявил в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Прекращено гражданство жителя Забайкальского края, распространявшего призывы к противостоянию с сотрудниками правоохранительных органов и неисполнению их законных требований, а также "формировавшего отношение к воинской службе среди выходцев из стран ближнего зарубежья".

Лишен гражданства РФ житель Тамбовской области. Он, по данным ФСБ, "являлся активным членом диаспоры региона, вдохновителем и сторонником идей превосходства нации, отстаивания интересов трудовых мигрантов в регионе силовым путем при возникновении конфликтов с местным населением".

Кроме того, мужчина разделял экстремистскую идеологию международного общественного движения, запрещенного на территории России. Решением суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 (хулиганство), п. "а" ч. 3 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), п. "а" ч. 3 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) УК России, и в настоящее время отбывает наказание в исправительный колонии строгого режима.

Прекращено гражданство двух жителей Хакасии, которые "распространяли среди своего окружения националистические высказывания в отношении этнических русских, прививали ненависть к ним своим несовершеннолетним детям, в том числе, запрещая им разговаривать на русском языке в образовательных организациях".

Лишены гражданства житель Тверской области, причастный к совершению экономических преступлений с использованием банковских карт несовершеннолетних, житель Ивановской области, устроивший массовую драку между выходцами из Центрально-Азиатского региона и местными жителями, житель Пермского края, распространявший идеи этнического превосходства.

ФСБ
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