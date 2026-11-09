ВСУ 139 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 139 атаках за сутки с украинской стороны по территории региона.

Об этом глава региона написал в своем канале в Мах в понедельник.

Удары были нанесены по Белгороду и 11 округам. Противник совершил 9 обстрелов с применением артиллерии и 15 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.

По информации Шуваева, за сутки над регионом сбито и подавлено 98 беспилотников.

Со своей стороны оперативный штаб региона сообщил, что накануне к медикам обратились два человека, пострадавшие при ударах БПЛА 7 ноября. Один мужчина получил ранение глаза при атаке БПЛА на многоэтажку в Белгороде, второй - акубаротравму в Ивнянском округе.