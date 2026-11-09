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Секретарь Совбеза РФ сказал, что в Москве ценят усилия Трампа по Украине

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Москве ценят усилия президента США Дональда Трампа по урегулирования ситуации вокруг Украины, считают неразумной позицию Европы, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Видим реальные усилия и заинтересованность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его команды в мире по Украине. Мы это безусловно ценим", - сказал Шойгу в понедельник в Москве на встрече секретарей советов безопасности СНГ.

"Но наблюдаем и непримиримую и откровенно неразумную позицию европейских стран, которые продолжают поддержку киевского режима - финансовую, военную, политическую. Нынешняя Европы готова идти до конца в своей антироссийской истерии, а украинцы для них - расходный материал", - заявил Шойгу.

США Сергей Шойгу Украина Дональд Трамп
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