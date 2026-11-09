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В Совбезе РФ сказали о продолжающемся вмешательстве Запада в выборы в некоторых странах

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Страны Запада продолжают вмешиваться во внутренние дела ряда стран, в том числе в политические и избирательные процессы, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Западники, задействуя свой излюбленный метод постколониального управления, включая вмешательство в политические и избирательные процессы, незаконные ограничительные меры, разжигание розни, информационные войны, а также использование религиозного фактора, продолжают осложнять обстановку в разных регионах планеты", - сказал Шойгу на заседании 14-й встречи секретарей Советов безопасности государств - участников СНГ.

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Сергей Шойгу
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