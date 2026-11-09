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В Москве отметили неготовность Киева обсуждать решения, которые принесли бы долгосрочный мир

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Украина не готова обсуждать решения, которые принесли бы устойчивый и стабильный мир, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Несмотря на нарастающие социально-экономические проблемы, в Киеве не готовы обсуждать долгосрочные решения, которые принесли бы устойчивый и стабильный мир", - сказал Шойгу, выступая на 14-й встрече секретарей СБ государств - участников СНГ в понедельник.

В качестве примера нарастающих социально-экономических проблем на Украине он, в частности, привёл такие данные. "В бюджете Украины на 2026 год предусмотрены расходы на уровне 177 миллиардов долларов при доходах 68,6 (млрд долларов США - ИФ). Дефицит более чем два раза, даже - в два с половиной раза превышает доход. Государственный долг с начала специальной военной операции увеличился в 4,6 раза и достиг рекордных почти 214 миллиардов долларов. Международный валютный фонд прогнозирует его рост в 2027 году на 137 процентов ВВП", - сказал Шойгу.

"При этом, - продолжил он, - на военные нужды в будущем году планируется потратить 109,6 миллиардов - почти 44 процента ВВП. Похоже, что Украина и её европейские спонсоры готовятся к войне, к её продолжению, а никак не к миру".

Сергей Шойгу Украина Совбез РФ
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