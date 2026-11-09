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РФ приветствует развитие торгово-экономического сотрудничества с Грузией

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия приветствует развитие торгово-экономического сотрудничества с Грузией, подчеркивает важность возобновления работы консультативной региональной платформы "3+3".

"Власти Грузии в 2024 году практически предотвратили государственный переворот, инициированный прозападной грузинской оппозицией, и начали проводить курс на защиту национальных интересов страны", - сказал Шойгу на 14-й ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ.

"Мы приветствуем активное развитие торгово-экономического сотрудничества Грузии и России. При этом подчеркну, что региональные проблемы должны решаться политико-дипломатическими средствами без вмешательства внешних стран", - заявил секретарь Совбеза РФ.

"В этом контексте важно возобновить работу консультативной региональной платформы "3+3", - сказал Шойгу.

Сергей Шойгу Грузия
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