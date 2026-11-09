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Женщина погибла в результате падения обломков БПЛА во Всеволжске Ленобласти

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате падения обломков в Ленинградской области во время атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"В городе Всеволожске в результате падения обломков БПЛА на крышу многоквартирного дома погибла женщина, находившаяся в квартире на верхнем этаже", - написал он в своем канале в Max в понедельник.

Остальных жителей дома эвакуировали, для них развернут пункт временного размещения, там в настоящее время остаются четыре человека.

По данным губернатора, около 4 утра понедельника отключилась воздушная линия электропередачи 35 кВ во Всеволожском районе. Было обесточено 114 трансформаторных подстанций и пять населенных пунктов с населением менее тысячи человек. К 10:00 электроснабжение восстановили.

Также было повреждено оборудование теплоснабжения Киришей. В настоящее время выработка электроэнергии восстановлена.

Как сообщалось, в Киришском районе зафиксировано попадание БПЛА по территории предприятия КИНЕФ, возник пожар, он локализован.

Всего, как сообщал Дрозденко, в ночь на понедельник на территории Ленинградской области было уничтожено 113 дронов. Осколки попали на крышу многоквартирного дома во Всеволожске и в квартиру в Киришах.

Ленинградская область Всеволожск
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