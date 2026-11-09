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ЦИК РФ намерен пересмотреть порядок голосования за рубежом

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Центризбирком РФ готовит поправки в законодательство о голосовании за рубежом на фоне нарастания "вызовов и угроз", в том числе связанные с организацией консульского учёта, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"Мир сейчас находится в турбулентном состоянии: вызовы и угрозы нарастают, мы не можем с вами сказать, что будет завтра. Очень важно формировать законодательство, исходя из вызовов - и общемировых, и национальных", - сказала Памфилова в интервью "Российской газете".

"С учётом всех угроз мы не можем больше позволять себе, чтобы наше законодательство о голосовании за рубежом оставалось в нынешнем виде, - подчеркнула глава ЦИК. - Его необходимо скорректировать, но не в ущерб избирательным правам наших граждан".

Памфилова отметила, что законодателям будут предложены "определённые решения, например, по организации консульского учёта".

"Поправки обязательно будут, они находятся в процессе обсуждения. Это будет ряд предложений, связанных, в том числе, и с расширением сбора подписей электронным способом. Будут и другие темы", - подчеркнула глава ЦИК.

Комментируя случаи провокаций в период голосования, Памфилова заявила об их провале. "Были призывы приходить и портить бюллетени", - напомнила председатель ЦИК РФ.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва и совмещённые с ними выборы прошли в РФ в течение трёх дней - с 18 по 20 сентября.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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