Два человека погибли в ЛНР из-за атак ВСУ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли удар по Лисичанску и Алчевску в Луганской Народной Республике, в результате ударов погибли двое мирных жителей, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в Max.

По словам Пасечника, один из ударов пришелся на частный дом в Лисичанске, под завалами обнаружена погибшая женщина.

Он сообщил, что на автомобильной дороге в Алчевске ВСУ нанесли удар по легковому автомобилю, погиб водитель.