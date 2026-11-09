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Минобороны РФ заявило о перекрытии маршрутов снабжения ВСУ в районе Барвиновки Запорожской области

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Контроль над Васильковым позволил перекрыть ряд маршрутов снабжения и путей подхода резервов ВСУ в районе села Барвиновка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Освобождение Василькового позволило охватить с флангов группировку ВСУ в районе Барвиновки, перекрыть маршруты снабжения и пути подхода резервов противника, создав условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки "Восток" на данном направлении", - заявили в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что операцию по взятию села провели штурмовые подразделения 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".

"В ходе наступательных действий военнослужащие преодолели подготовленную оборону ВСУ и установили контроль над районом площадью до 9,5 кв км, включая населенный пункт Васильковое", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в результате боев потери ВСУ составили свыше двух взводов личного состава.

Ранее в понедельник в министерстве обороны заявили, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Васильковое в Запорожской области.

Минобороны РФ
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