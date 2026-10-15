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В Эстонии планируют обсудить с Латвией перекрытие газопровода в Калининградскую область

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министр энергетики Эстонии Эркки Келдо заявил, что хочет обсудить с латвийским коллегой вопрос о том, как навсегда прекратить поставки российского газа по газопроводу, проходящему через страны Балтии в Калининградскую область, пишет в четверг портал телерадиовещателя ERR.

"Келдо отметил, что как только новое латвийское правительство придет к власти, он хочет встретиться со своим латвийским коллегой и обсудить этот вопрос", - отмечает ERR.

На вопрос о вероятности согласия латвийцев перекрыть газопровод, Келдо ответил, что не хочет строить предположения до встречи с латвийским министром.

"Посмотрим, какие есть возможности и решения для вмешательства. Поскольку, к сожалению, оператором (газопровода) является латвийский государственный оператор, этот вопрос также находится на стадии переговоров с соседями и союзниками, но я, безусловно, скажу, что не думаю, что это правильно", - сказал он.

"Я верю и надеюсь, что мы сможем достичь соглашения с латвийцами, но если это не получится, то нам нужно будет рассмотреть, какие есть дальнейшие варианты", - добавил он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что считает возможным запретить транзит на основании эстонских санкций.

В настоящее время газ в Калининград по этому трубопроводу не поступает, но у России по-прежнему есть возможность резервировать пропускную способность.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил в четверг журналистам, что Москва довела сигналы до НАТО и ЕС о последствиях попыток изоляции Калининградской области.

"Наша позиция хорошо известна, соответствующие сигналы доведены и до НАТО, и до ЕС, и они представляют, какие последствия могут быть связаны с любыми попытками изоляции Калининградской области, нарушения ее жизнеобеспечения", - сказал Грушко.

Эстония Латвия Калининградская область МИД РФ
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