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Рябков заявил о росте провокационной активности Запада на Балтике

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Россия наблюдает рост провокационной активности со стороны западных стран на Балтике, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Наблюдаем рост злонамеренной и провокационной активности Запада на Балтике. Нашему судоходству создаются препятствия в нарушение норм международного права", - сказал он в ходе своего выступления на "круглом столе" по вопросу милитаризации Европы.

Рябков подчеркнул, что "такие действия привели к ряду опасных инцидентов".

Он добавил, что "работа в рамках механизмов, специально создававшихся для недопущения подобных ситуаций, де-факто заморожена".

Замминистра также отметил, что в Москве знают "о планах наших оппонентов по блокаде и иному деструктивному воздействию на Калининградскую область".

"Ни у кого не должно быть сомнений: попытки их практической реализации - прямой путь к катастрофе. Угрозы суверенитету и безопасности России будут купированы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами в строгом соответствии с доктринальными документами в сфере обороны", - подчеркнул Рябков.

МИД РФ Сергей Рябков Балтика
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