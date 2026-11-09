Апелляция в РФ обязала ViiV Healthcare заключить с "Промомедом" лицензионный договор по патенту

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд обязал международную фармкомпанию ViiV Healthcare предоставить АО "Биохимик" группы "Промомед" лицензию на использование запатентованного изобретения, применяющегося в препаратах против ВИЧ-инфекции.

Как говорится в судебной картотеке, апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, отказавшего "Биохимику" в его иске о принудительной лицензии к ViiV Healthcare (США) и Shionogi & Co (Япония), являющимися держателями патента на изобретения, связанные с МНН (международное непатентованное наименование - ИФ) "долутегравир".

Апелляционный суд 3 ноября принял по делу новое судебное решение. Его мотивировочная часть пока не опубликована.

Суд полностью удовлетворил требования "Биохимика". В частности, судебное решение обязывает ответчиков заключить с истцом лицензионный договор и предоставить ему простую (неисключительную) лицензию на использование изобретения по евразийскому патенту 014162 в той части, в которой он относится к МНН "долутегравир", на весь срок действия патента (с учетом его продления) на территории РФ.

Как сообщалось, "Биохимик" претендовал на простую (неисключительную) лицензию на использование изобретения по евразийскому патенту 014162, патентообладатели ему в этом отказали, что стало причиной обращения российского производителя в суд.

В России препарат с действующим веществом "долутегравир" выпускает ООО "Сервье Рус" из импортных фармсубстанций, держателем регистрационного удостоверения на этот препарат является патентообладатель ViiV Healthcare. При этом "Биохимик" зарегистрирован в качестве производителя лекарственного препарата "Долутегравир".

Первоначально "Биохимик" обосновал свое требование недостаточным объемом продаж препарата в России, ссылаясь на 1 пункт ст. 1362 ГК РФ. Однако ответчики и третье лицо "Сервье Рус" представили достаточные доказательства, опровергающие доводы о дефиците препарата.

Еще одним доводом "Биохимика" был тот факт, что он является обладателем ряда патентов, но не может использовать их без нарушения прав обладателя первого патента, при этом обладатель первого патента отказал в заключении лицензионного договора.

Истец счел доказанными совокупность юридических фактов, образующих все предусмотренные п. 2 ст. 1362 ГК РФ условия для предоставления ему принудительной лицензии. Однако суд первой инстанции, изучив в том числе доводы ответчиков, пришел к выводу, что истец "не доказал факт использования им собственных изобретений (способов получения и очистки "долутегравира") в своем лекарственном препарате".

Ответчики в ходе судебного разбирательства выразили мнение, что фармацевтическая субстанция для препарата "Биохимика" имеет иностранное происхождение, указали, что препарат "Биохимика" зарегистрирован как воспроизведенный (дженерик), и истец не проводил собственных клинических исследований для подтверждения повышенной эффективности своего препарата по сравнению с их препаратом.

"В результате исследования и оценки имеющихся в деле доказательств, арбитражный суд пришел к выводу о необоснованности заявленного истцом искового требования к ответчикам в полном объеме, в силу отсутствия надлежащих доказательств их обоснованности", - говорилось в решении суда первой инстанции, отказавшего "Биохимику" в иске.

"Биохимик" обжаловал решение Арбитражного суда Москвы в апелляционной инстанции.

Международная фармкомпания ViiV Healthcare локализовала на подмосковном заводе Servier полный цикл производства препарата с МНН "долутегравир" в 2016 году.

ViiV Healthcare, специализирующаяся в области лечения ВИЧ-инфекции, была основана в ноябре 2009 года компаниями GlaxoSmithKline и Pfizer. Компания Shionogi & Co присоединилась к ViiV в октябре 2012 года.

ПАО "Промомед" консолидирует ООО "Промомед РУС" (R&D-центр компании), ООО "Промомед ДМ" (продажи и эмитент облигаций) и производственную площадку АО "Биохимик". ПАО "Промомед" в июле 2024 года провело IPO, объем размещения составил около 6 млрд рублей.