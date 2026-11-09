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В Петербурге назначен вице-губернатор по информационной безопасности

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил на должность вице-губернатора по информационной безопасности главу Красногвардейского района Андрея Хорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Решением губернатора Александра Беглова с 11 ноября на должность вице-губернатора, отвечающего за обеспечение информационной безопасности правительства Петербурга, назначен Андрей Хорт", - говорится в сообщении.

Он будет координировать и контролировать деятельность комитета по информатизации и связи, комитета имущественных отношений, а также управление по развитию садоводства и огородничества Петербурга.

В последние годы эти задачи были распределены между другими вице-губернаторами.

Александр Беглов Петербург Красногвардейский район Андрей Хорт
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